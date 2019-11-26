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  3. Özlem Yıldız'ı şoke eden yorum: Sanatçının S'si olamazsın

Özlem Yıldız'ı şoke eden yorum: Sanatçının S'si olamazsın

Özlem Yıldız'ı şoke eden yorum: Sanatçının S'si olamazsın

Sunucu Özlem Yıldız, anne ve babasıyla birlikte göründüğü bir kareyi Instagram hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.

Ancak hemofili hastası olduğunu iddia eden bir takipçisi, “Ben hemofili hastasıyım İzmir Ege Üniversitesi’nde gerçekleşen organizasyona sizi davet etmiştik ne yazık ki sözde annenizin izin vermediği gerekçesiyle katılmadınız. Gözümde sanatçının S’si bile olamazsınız” yazdı. Neye uğradığını şaşıran Özlem Yıldız şu açıklamayı yapma gereği duydu: “Beyefendi, benim böyle bir organizasyondan haberim yok. Annem de iş hayatımda hiçbir zaman bir müdahalede bulunmadı. Nasıl, nereden böyle bir fikriniz oldu bilmiyorum o yüzden yazdıklarınızı kabul edemeyeceğim.”


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