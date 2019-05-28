Özlem Yıldız sevgilisi Levent Gül ile görüntülendi!

Özlem Yıldız bir süredir beraber anıldığı Levent Gül ile beraber görüntülendi. Güzel sunucu Özlem Yıldız ve Levent Gül bir AVM’de yemek yerken kameralara yakalandı. İş insanı olan Levent Gül 29 yaşındadır. Özlem Yıldız 13 Aralık 1980 yılında Antalya'da doğumludur. Yıldız, 2011 yılında TV8’de hafta içi her gün “Aklımıza Takıldı” programını sundu. “Her Şey Dahil” programını sundu. Yıldız 3 Ekim 2013 tarihinde Sinan Serter ile boşandı.

ÖZLEM YILDIZ SEVGİLİSİ İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Özlem Yıldız (39), adının aşk dedikodularına karıştığı Levent Gül’le (29), ilk kez Vadistanbul’da görüntülendi. Bronz teniyle dikkat çeken çift, çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden yemek yiyip, sohbet etti. İkili, uzun süre sonra AVM’den ayrıldı.

LEVENT GÜL KİMDİR?

Özlem Yıldız ile görüntülenen Levent Gül iş insanıdır. 39 yaşında olan Özlem Yıldız’dan 10 yaş küçüktür.

ÖZLEM YILDIZ KİMDİR?

13 Aralık 1980 yılında Antalya'da doğdu.

İstanbul Suadiye Lisesi'nde okudu. Sinem adında bir kız kardeşi de vardır. Babası Ertuğrul Yıldız bir tekstil şirketinin satış müdürü, anne Sevgi Yıldız ise ECA'dan emekli ev kadını.

Özlem Yıldız, 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV’de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı.

1995 yılında VJ’lik yapmaya başladı. 1-1,5 sene kadar VJ’lik yaptıktan sonra, Genç TV’ye geçti. O dönemde Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programı yeni başlamıştı, oradan bir teklif aldı.

90'lı yılların sonunda Çarkıfelek’te hostes olarak çalışırken daha çok insan tarafından tanınmaya başladı. Daha sonra Mehmet Ali Erbil ile nişanlandı. Ancak bir süre sonra araları açılarak nişan bozuldu.

Sonrasında 90lı yıllarda Kuşum Aydın ile birlikte sabah programı Sabah Şekerleri’ni sundu. Daha sonra Pazar Sürprizi programını sunmaya başladı.

Nazara çok inanan Özlem Yıldız’a babaannesi devamlı kurşun döküyor ve boynunda onu koruduğuna inandığı bir dua taşıyor.

Özlem Yıldız, 2000 yılında da Mehmet Ali Erbil ve Okan Bayülgen'in başrolde oynadığı Hemşo filminde Marianna rolünü oynadı.

Özlem Yıldız, 2005 yılında Armatör Sinan Serter ile evlendi. Evlendikten sonrada 3-4 sene televizyon programlarına ara verdi. 2006 yılında Demir adında bir oğlu oldu.

Özlem Yıldız, 2011 yılında TV8’de hafta içi her gün “Aklımıza Takıldı” programını sundu. “Her Şey Dahil” programını sundu.

Özlem Yıldız 3 Ekim 2013 tarihinde Sinan Serter ile boşandı.