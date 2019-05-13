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  3. Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, konuk olduğu 2. Sayfa programında samimi açıklamalarda bulundu

Sunucu Özlem Yıldız, '2. Sayfa' programına açıklamalarda bulundu. İşte geçtiğimiz şubat ayında eski eşi Sinan Serter'in oğlunun yanında gözaltına alınmasıyla zor günler geçiren Yıldız'ın açıklamalarından satırbaşları: 

"Bir çocuğum daha olsun isterdim. Demir'i doğumundan ancak bir hafta sonra görebildim. Aldığım nafaka 1 haftalık market alışverişim bile değil. 500 TL nafaka alıyorum. İlk estetiğimi 23 - 24 yaşımda yaptırdım. "

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