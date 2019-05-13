Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Sunucu Özlem Yıldız, '2. Sayfa' programına açıklamalarda bulundu. İşte geçtiğimiz şubat ayında eski eşi Sinan Serter'in oğlunun yanında gözaltına alınmasıyla zor günler geçiren Yıldız'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bir çocuğum daha olsun isterdim. Demir'i doğumundan ancak bir hafta sonra görebildim. Aldığım nafaka 1 haftalık market alışverişim bile değil. 500 TL nafaka alıyorum. İlk estetiğimi 23 - 24 yaşımda yaptırdım. "