Özlem Öztürk hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Şarkıcı Levent Yüksel ile hayatını birleştiren Özlem Öztürk’ün hayatı merak ediliyor. Çift İzmir’de sessiz sedasız bir nikah töreni kıydı. Daha önce Sertap Erener ile evli olan Levent Yüksel 2. Evliliğini yaptı. Özlem Öztürk kimdir, kaç yaşında? Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk ne iş yapıyor? Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ÖZLEM ÖZTÜRK KİMDİR?

Spor eğitmeni Özlem Öztürk ile bugün sade bir törenle evlendi. Çift, İzmir'de gerçekleşen nikah sonrası yüzlerinde maskelerle bu pozu verdi. Çift, ünlü şarkıcının konserinde tanıştı.

LEVENT YÜSKEL KİMDİR?

Asıl adı Levent Uğur Yüksel'dir. Yüksel, 21 Ekim 1964 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Annesi Hülya Kalender, babası İhsan Yüksel'dir.

ÖZEL HAYATI

1990 yılında Sertab Erener ile evlenen Yüksel 18 Haziran 1996 yılında boşanmışlardır. Yüksel, boşanmalarıyla ilgili olarak, "Sertab ile yaşadıklarımız herkes için örnek alınacak bir evlilik, örnek bir boşanma ve örnek bir ayrılıktır. Bunu her söylediğimde, insanlar nedense kendilerine değil de tuhaf tuhaf suratıma bakıyorlar." demiştir.

KARİYERİ

İlk ve orta öğrenimini doğum yeri olan Antalya'da tamamlamıştır. Antalya Lisesi'nden mezun olduktan sonra yeni adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan Belediye Konservatuvarı'nın kontrbas bölümünü bitiren sanatçı konservatuvar eğitimi sırasında gece kulüplerinde bas çalmış ve birçok sanatçıya eşlik etmiştir. Askerliğini yaptıktan sonra bir gece kulübü orkestrasında Fatih Erkoç ve 1990 ile 1996 yılları arasında evli olduğu Sertab Erener'le birlikte 2 sene çalışmıştır. Çalışmalarını sürdüren Yüksel, Aykut Gürel aracılığıyla Sezen Aksu'yla tanışmıştır.

İlk albümü Med Cezir'i 1993 yılının Mayıs ayında çıkaran Levent Yüksel, 1995 yılında kariyerinde ikinci stüdyo albümü olan Levent Yüksel'in 2. CD'si' çıkarmıştır. 1997 yılının Temmuz ayında çıkardığı Bi'Daha tekli albümü o yılın en çok satan albümü olmuştur. 1998'in Nisan ayında ise Adı Menekşe albümünü çıkarmış, 2000 yılı Ekim ayında 15 şarkıdan oluşan Aşkla albümünü çıkararak yoluna devam eden sanatçı, 27 Mayıs 2004 tarihinde Uslanmadım albümünü yayınlamış ve bu albümde Orhan Gencebay'ın şarkısı "Yarabbim"'i yeniden seslendirmiştir.

Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 26 Mart 2006 tarihinde çıkardığı Kadın Şarkıları albümü Yüksel'in toplamda yedinci albüm çalışması olmuştur. Yüksel albümü için bir röportajında, yeni albümünde neden sadece kadın şarkılarına yer verdiğini, Tanju Okan'ın, "Kadınım" şarkısı gibi erkeklere ait eserler var. Emre Altuğ ve Yaşar ile de çalışmıştır. İbret-i Alem ve Sıcak albümündeki bazı şarkıları Emre Altuğ, Levent Yüksel ile düet yaparak söylemiştir.

ALBÜMLERİ: 1993: Med Cezir, 1995: Levent Yüksel'in 2. CD'si, 1998: Adı Menekşe, 2000: Aşkla, 2004: Uslanmadım, 2006: Kadın Şarkıları, 2008: Sıfır Km (Sıfır Km adlı grubuyla birlikte), 2012: Topyekûn

MÜZİK VİDEOLARI: 1996: "Zalim", 1998: "Bi Daha "