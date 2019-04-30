Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Özlem Özden yeniden gündem konusu oldu. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katılan Özlem Özden program sonrasında tanındı. 2. sayfaya katılmasının hemen ardından magazin severler Özlem Özden kimdir? Özlem Özden kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları araştırmaya başladılar. Özlem Özden, 1981 yılında doğmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun olduktan sonra kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. İşte Özlem Özden'in hayatı...

ÖZLEM ÖZDEN KİMDİR? ÖZLEM ÖZDEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Özlem Özden, 1981 yılında doğmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun olduktan sonra kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. “Belediye personelinin hizmet içi yönetimi ve Antalya Belediyesi örneği” konusunda da tezini vermiştir. Annesi İzmir kökenli Antalyalı, Isparta Senirkentli olan babası emekli ilköğretim müfettişidir. Bir erkek kardeşi vardır.

2010 yılında erkek kardeşi ile beraber İstanbul'a gelip yerleşti ve bir dergide halkla ilişkiler ve reklam bölümünde çalışmaya başladı.

2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katıldı.Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Ezgi Baylar, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Nur Bozar, Roza Şake, Sara Ayşem Koçoğlu, Tuğçe Ergişi, Meltem Keklik ile yarıştı.

Özlem Özden, 13 Aralık 2014 Cumartesi gecesi yapılan elemede Ezgi Baylar, jürinin karşısına geçti. Jürinin kararıyla Bu Tarz Benim'e veda eden isim Özlem Özden oldu.