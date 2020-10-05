Özlem Kaymaz'ın bu kez yüzü gülüyor! Oğlu Daniel'in çene ameliyatı için zorlu yolculuk

Hollanda’da daha önce iki kere iptal edilen oğlu Daniel’in ameliyatı için hüsran yaşayan Özlem Kaymaz’ın bu kez yüzü gülüyor. İki yıl aradan sonra oğlunun ameliyatı onaylanan Kaymaz, hafta sonu kızı Tara de Vries ve Daniel’le birlikte Rotterdam’a gitti. Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi’ne geçen Kaymaz’ın oğlu Daniel’e burada titanyum çene yapılabilmesi için gerekli tetkikler yapıldı.

Özlem Kaymaz, oğluyla hastane önünde çekilmiş karesini sosyal medyadan paylaştı.

OPERASYON 3 AY SONRA ABD’DE



18 yıldır çenesi kıpırdamayan Daniel’e uygun görülürse titanyumdan bir çene yapılacak. Her şey yolunda giderse de, Kaymaz’ın oğlu Daniel’in operasyonu 3 ay sonra Amerika’da gerçekleşecek. Hastanedeki işlemler sonrası ise Kaymaz, en küçük oğlu Dante’ye ancak geçen pazar günü kavuşabildi. Kaymaz’ın sosyal medya hesabına oğlu Dante için yazdığı sözleri ise yürek burktu. Kaymaz “Kavuştuk birkaç saat olsa da” dedi.