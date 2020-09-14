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14 Eylül 2020 Pazartesi 23:12 | Son Güncelleme:

Özlem Kaymaz kızı Tara De Vries ile aynı podyumda

Özlem Kaymaz kızı Tara De Vries ile aynı podyumda

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, 2018 Türkiye 2. güzeli unvanını alan kızı Tara De Vries ile aynı defilede yürüyecek.

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, 2018 Türkiye 2. güzeli unvanını alan kızı Tara De Vries ile modacı Yıldırım Mayruk’un Çırağan Sarayı’nda 23 Eylül’de gerçekleşecek olan mesleğe veda defilesinde podyuma çıkacak. İkili, “Anne kız podyumda birlikte olmak hayalimizdi ve bu Yıldırım Mayruk defilesine gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

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