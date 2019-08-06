Özlem Ada Şahin'den eşi Berkay Şahin'e aşk dolu sözler

Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girmişti. 2017 yılında ilk kızları Arya'yı kucaklarına alan çiftin, geçtiğimiz günlerde de ikinci kızları Zeynep Mira dünyaya gelmişti. Şimdilerde kendisini çocuklarının bakımına adıyan Özlem Ada Şahin, eşi Berkay'la çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Beğeni yağdı

Şahin, paylaştığı kareye "Hayalim; ‘ne kadar seviyorsun' dediğinde, açıp elini iki yana 'İşte bu kadar' derken ki o masum sevgiyi bulmaktı. Seni buldum." notunu düştü. Berkay ise bu romantik paylaşım karşısında kayıtsız kalmadı ve fotoğrafa "Aşk" yorumunu düştü. O kare sosyal medyada binlerce de beğeni aldı.

İşte o paylaşım: