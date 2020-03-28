Özlem Ada Şahin takipçisini affetmedi: Dava açıyoruz!

Popçu Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin sosyal medyada sık sık yemek tarifleri paylaşıyor. Önceki gün de kızı Arya ile mutfağa girip kurabiye yaptı. Bazı takipçileri Instagram’a koyduğu fotoğrafların altına “Doymak bilmiyorlar. Herkes yiyemiyor, ayıp ayıp” yazdı. Eski manken bu yoruma çok kızdı. “Kızlarıma, eşime ve bana hakaret içeren mesajlar atmak kimsenin haddine değil. Dava açıyoruz” diye tepki gösterdi.

Takipçisi ise bunun üzerine “Ben değil, çocuklarım yazdı. Özür dilerim” karşılığını verdi. Özlem Ada Şahin sakinleşmedi, “Herkes cezasını çekecek” karşılığını verip affetmeyeceğini belirtti.