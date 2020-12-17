17 Aralık 2020 Perşembe 12:32 | Son Güncelleme:
Özlem Ada Şahin hamile mi? İlk açıklama geldi
Geçtiğimiz yıllarda Arda Turan'la gece kulübünde eğlenirken sorun yaşayarak uzunca bir süre gündemde yerini alan Özlem Ada Şahin yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırmıştı. Paylaşımının ardından hamile olduğu konuşulan Özlem Ada Şahin konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Ünlü futbolcu Arda Turan’la davalık olmasının ardından magazin basının yakın markajına alınan popçu Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
‘HAMİLE DEĞİLİM, OLSAM SÖYLERDİM’
Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı videonun ardından hamilelik iddialarıyla gündeme geldi. Şahin’e takipçileri ‘Hamile misin’ sorusunu yöneltti. Şahin ise ‘Değilim, olsam söylerdim. Elbise potluk yaptı, hepsi bu’ diyerek iddiaları yayınladı.
2016 yılında Berkay ile nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, 2017 yılında kızı Arya'yı kucağına aldı. Şahin, 2019 yılında ikinci kızı Zeynep Mira'yı kucağına aldı.