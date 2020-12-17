Özlem Ada Şahin hamile mi? İlk açıklama geldi

Ünlü futbolcu Arda Turan’la davalık olmasının ardından magazin basının yakın markajına alınan popçu Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

‘HAMİLE DEĞİLİM, OLSAM SÖYLERDİM’

Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı videonun ardından hamilelik iddialarıyla gündeme geldi. Şahin’e takipçileri ‘Hamile misin’ sorusunu yöneltti. Şahin ise ‘Değilim, olsam söylerdim. Elbise potluk yaptı, hepsi bu’ diyerek iddiaları yayınladı.

2016 yılında Berkay ile nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, 2017 yılında kızı Arya'yı kucağına aldı. Şahin, 2019 yılında ikinci kızı Zeynep Mira'yı kucağına aldı.