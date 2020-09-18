18 Eylül 2020 Cuma 15:34 | Son Güncelleme:
Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Mazhar Alanson açıkladı
MFÖ grubunun üyelerinde Mazhar Alanson, önceki gün İstinyePark AVM'de görüntülendi. Maske ve koruyucu gözlük takarak koronavirüs önlemlerini alan Alanson, bir kafeden çıkarken ayaküstü soruları yanıtladı.
Mazhar Alanson, son dönemde sosyal medyadaki eleştirilerin kendisini nasıl etkilediği sorulması üzerine, "Ben pek takmıyorum, yazılanlar yalan olunca düşünmeye bile gerek yok" dedi.
ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU
Alanson, kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un son durumunu hakkında, "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.
"SAHNE BİZİ İYİ GELİYORDU"
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle konserlerin yapılmaması konusunda ise usta sanatçı, "Sahne bize iyi geliyordu. Sahnede olmak bizi mutlu ediyor" demekle yetindi.