Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Mazhar Alanson açıkladı

Mazhar Alanson, son dönemde sosyal medyadaki eleştirilerin kendisini nasıl etkilediği sorulması üzerine, "Ben pek takmıyorum, yazılanlar yalan olunca düşünmeye bile gerek yok" dedi.

ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU

Alanson, kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un son durumunu hakkında, "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

"SAHNE BİZİ İYİ GELİYORDU"

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle konserlerin yapılmaması konusunda ise usta sanatçı, "Sahne bize iyi geliyordu. Sahnede olmak bizi mutlu ediyor" demekle yetindi.