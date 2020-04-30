Özkan Uğur'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur'un kansere yakalandığı açıklanmış, kötü haber sevenlerini derinden üzmüştü. Uğur, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
2013 yılında gördüğü tedavi sonrası lenfoma hastalığını yenen Özkan Uğur, sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle...