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  3. Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler
24 Mayıs 2020 Pazar 09:18 | Son Güncelleme:

Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler

Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler

MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Twitter'da Uğur hakkında 'öldü' iddiaları çıkınca, sanatçıdan açıklama geldi.

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Özkan Uğur, Twitter'daki 'öldü' iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.


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