Özkan Uğur kanser mi oldu? MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur ne kanseri?

Özkan Uğur kanser mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Gülhane Parkı’nda konser veren MFÖ grubu, bu kez eksikti. Konsere grubun solistlerinden Özkan Uğur katılmadı. Hayranları Özkan Uğur kanser mi oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur ne kanseri? Detaylar haberimizde…

ÖZKAN UĞUR KANSER Mİ OLDU?

İstanbul Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda organize edilen konserde, MFÖ grubundan Mazhar Alanson ve Fuat Güner sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere grubun solistlerinden Özkan Uğur’un katılmayışı gözlerden kaçmadı. Konser korona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi.

MFÖ grubunun bir diğer solisti Fuat Güner de TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan'ı canı gönülden kutladığını belirtti. 100. yılı herkesin büyük bir coşkuyla kutlamasını isteyen Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını da ayrıca vurguladı.

ÖZKAN UĞUR NE KANSERİ?

MFÖ grubunun 23 Nisan konserine Özkan Uğur’un hastalığı nedeniyle katılamayışı başta grup arkadaşları olmak üzere tüm sevenlerini üzdü. Mazhar Alanson ise 1971’den bu yana ilk defa ayrı kaldıklarını belirtti. Sevilen sanatçı Özkan Uğur 2013 yılında lenfoma kanseri hastalığına yakalanmış ve hastalığı yenmişti.