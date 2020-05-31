Özgür Dünya filmi konusu ne? Özgür Dünya filmi oyuncuları kimler?
Özgür Dünya filmi bu akşam Tv'de ilk kez yayınlanıyor. Televizyon seyircileri ile buluşacak 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Şevki Es ve Faruk Aksoy oturuyor. Filmi sinemada izlemeyenler ile yeniden izlemek isteyenler film hakkında araştırma yapmaya başladı. Özgür Dünya filmi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte merak edilenler...
Özgür Dünya filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Özgür Dünya filmi bu akşam Tv'de ilk kez yayınlanacak. Şevki Es ve Faruk Aksoy'un yönetmen koltuğunda oturduğu 2019 yapımı filmde genç bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir. Yeni bir oyun ülkeye bomba gibi düşmüştür. Yapay zeka ile yönetilen oyun, oyuncusuyla bütünleşip onunla aynı zihinde var olmaktadır.
ÖZGÜR DÜNYA HANGİ KANALDA?
Özgür Dünya filmi bu akşam saat 20:00'de FOX Tv ekranlarında yayınlanacak.
ÖZGÜR DÜNYA KONUSU NE?
Genç bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir. Yeni bir oyun ülkeye bomba gibi düşmüştür. Yapay zeka ile yönetilen oyun, oyuncusuyla bütünleşip onunla aynı zihinde var olmaktadır. Oyuncusuyla yaşayan, oyuncusunu anlayan ancak her zaman oyuncusundan birkaç adım önde olmakta tanıtılan oyun, aslında göründüğünden çok farklı bir şeydir. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerindedir. Aslı kişisel hayatındaki sorunları aşmalı, cinsiyetinin başarısız olması beklenen bir dalda kendini kanıtlamalı ve özgürlüğü koruyacak olan kahramana dönüşmelidir. Yoksa her şey için çok geç olacaktır.
ÖZGÜR DÜNYA OYUNCULARI KİM?
Murat Serezli
Hayal Köseoğlu
İdris Nebi Taşkan
Rabia Soytürk
Gürbey İleri
Sami Aksu
Martin Nadin
Mekin Sezer
Özer Keçeci
Turan Günay
Dilan Gerede
Ahmet Sonuç
Tuna Akşen
Enis Kirazoğlu