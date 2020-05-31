Özgür Dünya filmi konusu ne? Özgür Dünya filmi oyuncuları kimler?

Özgür Dünya filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Özgür Dünya filmi bu akşam Tv'de ilk kez yayınlanacak. Şevki Es ve Faruk Aksoy'un yönetmen koltuğunda oturduğu 2019 yapımı filmde genç bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir. Yeni bir oyun ülkeye bomba gibi düşmüştür. Yapay zeka ile yönetilen oyun, oyuncusuyla bütünleşip onunla aynı zihinde var olmaktadır.

ÖZGÜR DÜNYA HANGİ KANALDA?



Özgür Dünya filmi bu akşam saat 20:00'de FOX Tv ekranlarında yayınlanacak.



ÖZGÜR DÜNYA KONUSU NE?

Genç bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir. Yeni bir oyun ülkeye bomba gibi düşmüştür. Yapay zeka ile yönetilen oyun, oyuncusuyla bütünleşip onunla aynı zihinde var olmaktadır. Oyuncusuyla yaşayan, oyuncusunu anlayan ancak her zaman oyuncusundan birkaç adım önde olmakta tanıtılan oyun, aslında göründüğünden çok farklı bir şeydir. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerindedir. Aslı kişisel hayatındaki sorunları aşmalı, cinsiyetinin başarısız olması beklenen bir dalda kendini kanıtlamalı ve özgürlüğü koruyacak olan kahramana dönüşmelidir. Yoksa her şey için çok geç olacaktır.

ÖZGÜR DÜNYA OYUNCULARI KİM?

Murat Serezli

Hayal Köseoğlu

İdris Nebi Taşkan

Rabia Soytürk

Gürbey İleri

Sami Aksu

Martin Nadin

Mekin Sezer

Özer Keçeci

Turan Günay

Dilan Gerede

Ahmet Sonuç

Tuna Akşen

Enis Kirazoğlu