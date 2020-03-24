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  3. Özgün'den oğlu Ediz'e: Gülen yüzün solmasın bir tanem

Özgün'den oğlu Ediz'e: Gülen yüzün solmasın bir tanem

Özgün'den oğlu Ediz'e: Gülen yüzün solmasın bir tanem

Ünlü şarkıcı Özgün'ün oğlu Ediz 5 yaşına bastı. Özgün oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Şarkıcı Özgün'ün oğlu Ediz, 5 yaşına bastı. Özgün, eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile çekilen karesini takipçileriyle paylaştı. Oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Özgün, şu ifadeleri kullandı:

Benim güzel oğlum... İyi ki doğdun. Gülen yüzün solmasın bir tanem benim. Her şeyimizsin. Mutlu yıllar...


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