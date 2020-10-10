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  • Özgü Namal'ın kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral'ın 10 yıl önce de kalbi durmuş
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:43 | Son Güncelleme:

Özgü Namal'ın kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral'ın 10 yıl önce de kalbi durmuş

Özgü Namal'ın kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral'ın 10 yıl önce de kalbi durmuş

Ünlü oyuncu Özgü Namal, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve Köyceğiz'e yerleşmişti. Namal, 53 yaşındaki hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkıldı.

Banyodan çıkan Özgü Namal’ın evde kalp krizi geçiren hayat arkadaşının yerde cansız bedeniyle karşılaştığı ve büyük bir şok yaşadığı öğrenildi. TV100 ekranlarında yayınlanan ‘Magazin Hattı’ programının haberine göre; Oral, 10 yıl önce de kalp krizi geçirdi ve kalbi durdu. Yapılan müdahalenin ardından hayata dönen Oral, çalıştığı şirketten ayrıldı.

Yeni bir hayata başlayan Oral, yoga ve nefes terapisi üzerine yoğunlaşıp eğitimler aldı. Sade bir hayat benimseyen Serdar Oral, Muğla’ya yerleşti.

ÖZGÜ DE YAŞANTISINI DEĞİŞTİRDİ!

2013 yılında nefes terapisti Serdar Oral ile tanışan Özgü Namal kariyerinin zirvesinde sürpriz bir kararla ekranlara ara verdi ve Muğla’ya yerleşti. Stresten uzak bir hayat yaşayan ikili çiftliklerinde sade bir yaşan tarzını seçti.

DOĞUMDA EŞİ YANINDAYDI

İki çocuğunun da evde hipnoz yöntemiyle doğmasına yardımcı olan Oral, son yıllarda açtığı nefes kamplarında eğitmenlik yapıyor ve doğada vakit geçiriyordu.

Özgü Namal’ın dizi ve film setlerine dönmesini çok isteyen Serdar Oral eşine her zaman destek oldu. Oral'ın beklenmedik ölümü sevdiklerini yasa boğdu...

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