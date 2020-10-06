Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kimdir? Ahmet Serdar Oral neden öldü, kaç yaşındaydı?

Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral vefat etti. Nefes ve yoga terapisti olan Serdar Oral başarılı oyuncu Özgü Namal ile birlikte bir çiftlik evine yerleşmişti. Kalabalıktan uzak bir yaşam sürdüren çiftin iki çocuğu bulunuyor.

ÖZGÜ NAMAL'IN EŞİ SERDAR ORAL KİMDİR?

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

40'lı yaşlarda olan Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünde görev aldı.

Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Özgü Namal ile eşi Serdar Oral Muğla Köyceğiz'e taşınmışlardı. 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Serdar Oral ile birlikte daha sakin bir hayatı tercih eden Özgü Namal, iki çocuk sahibi olmuştur.

Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurmak için evlerinin çevresindeki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL'ye satın aldı ve kendilerine bir çiftlik kurdular.

Çiftin çocuklarının isimleri ise Nefes ve Elem Su'dur.

Daha önce iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden de toplam 3 çocuğu bulunuyor.