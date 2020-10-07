Özgü Namal'ın acı günü

7 yıldır birliktelik yaşayan Özgü Namal ve Ahmet Serdar Oral çiftinin Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuğu vardı. Oral’ın hayatını kaybetmesiyle oyuncunun dünyası başına yıkıldı. Oral’ın cenazesi sessiz sedasız Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi. Törende pandemi nedeniyle yaklaşık 20 kişi yer aldı. Namal, törene katılamadı, çocuklarının yanında kaldı. Oyuncu, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çelenk gönderdi.