  • $7,8101
  • 9,5275
  • 465.584
  • 1406.21
07 Ekim 2020 Çarşamba 07:00 | Son Güncelleme:

Özgü Namal'ın acı günü

Özgü Namal'ın acı günü
- RECEP ASLAN

Oyuncu Özgü Namal'ın uzun süredir beraber olduğu nefes terapisti Ahmet Serdar Oral (53), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

7 yıldır birliktelik yaşayan Özgü Namal ve Ahmet Serdar Oral çiftinin Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuğu vardı. Oral’ın hayatını kaybetmesiyle oyuncunun dünyası başına yıkıldı. Oral’ın cenazesi sessiz sedasız Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi. Törende pandemi nedeniyle yaklaşık 20 kişi yer aldı. Namal, törene katılamadı, çocuklarının yanında kaldı. Oyuncu, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çelenk gönderdi.

<p>TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef 15 Aralık salı akşamı yeni bö

Mehmet Şef ve Barbaros arasında gergin anlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Kafa karıştıran gölgeler! Görenler inanamıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.