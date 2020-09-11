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11 Eylül 2020 Cuma 23:40 | Son Güncelleme:

Özgü Kaya'ya sosyal medyadan ölüm mesajları!

Özgü Kaya'ya sosyal medyadan ölüm mesajları!

En son ‘Kimse Bilmez'de rol alan Özgü Kaya'nın avukatı, oyuncunun ölümle ve taciz tehdit edildiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, “Özgü Kaya, uzun zamandır aynı kişinin farklı hesaplarından kendisine atılan mesajlarla ölümle ve tacizle tehdit edilmektedir. Suç duyurusu ve uzaklaştırma talebimizi yaptık. Ayrıca bu kişinin hesaplarına bağlı telefon ve mail adreslerini tespit ettik. Kimse sosyal medyadan şiddet saçıp yanına kâr kalacağını düşünmesin” yazdı. 

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