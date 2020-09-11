Özgü Kaya'ya sosyal medyadan ölüm mesajları!

Yapılan açıklamada, “Özgü Kaya, uzun zamandır aynı kişinin farklı hesaplarından kendisine atılan mesajlarla ölümle ve tacizle tehdit edilmektedir. Suç duyurusu ve uzaklaştırma talebimizi yaptık. Ayrıca bu kişinin hesaplarına bağlı telefon ve mail adreslerini tespit ettik. Kimse sosyal medyadan şiddet saçıp yanına kâr kalacağını düşünmesin” yazdı.