Özgü Kaya'dan sevgilisi Burak Serdar Şanal'a romantik kutlama! 'İyi ki varsın zeytin gözlüm'

Boğaz’da pasta kesen ünlü oyuncuyu doğum günü partisinde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Burak Serdar Şanal, "Bugün benim doğum günüm ve hayatımda aldığım en güzel armağan, kalbimin tek sahibi bana süprizler yapmış hediyeler almış... İyi ki varsın zeytin gözlüm. Doğum günümde yanımda olan kutlayan kutlamayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki siz iyi ki!!"