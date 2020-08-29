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  3. Özgü Kaya'dan sevgilisi Burak Serdar Şanal'a romantik kutlama! 'İyi ki varsın zeytin gözlüm'
29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:17 | Son Güncelleme:

Özgü Kaya'dan sevgilisi Burak Serdar Şanal'a romantik kutlama! 'İyi ki varsın zeytin gözlüm'

Özgü Kaya'dan sevgilisi Burak Serdar Şanal'a romantik kutlama! 'İyi ki varsın zeytin gözlüm'

Ünlü oyuncu Burak Serdar Şanal, 32 yaşına bastı. Şanal, yeni yaşını sevgilisi Özgü Kaya'nın organize ettiği sürpriz partiyle teknede kutladı.

Boğaz’da pasta kesen ünlü oyuncuyu doğum günü partisinde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Burak Serdar Şanal, "Bugün benim doğum günüm ve hayatımda aldığım en güzel armağan, kalbimin tek sahibi bana süprizler yapmış hediyeler almış... İyi ki varsın zeytin gözlüm. Doğum günümde yanımda olan kutlayan kutlamayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki siz iyi ki!!"

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