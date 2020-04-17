Özge Yağız Yemin dizisinden ayrıldı mı? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında?

Kanal 7 ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız gündeminde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. "Özge Yağız Yemin dizisinden ayrıldı mı?" sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından merak ediliyor. Özge Yağız hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ÖZGE YAĞIZ YEMİN DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Dizinin başrol oyuncusu Özge Yağız projeye veda etti. Sözleşmesi biten ve yeni sezonda başka projeler için görüşmeler yapan güzel oyuncu, yapımcıyla el sıkışarak yollarını ayırdı.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat verdi. Flaş bir kararla diziden ayrılan Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Özge Yağız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)

Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'dan flaş karar! Diziye veda etti