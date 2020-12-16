Özge Yağız ve Gökberk Demirci aşkı tam gaz devam ediyor! Ünlü oyunculardan 'Sol Yanım' set pozu

Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin başrollerini paylaştığı Yemin dizisinden çıkan aşk evlilik yolunda adım adım ilerliyor.

Yemin dizisinde Reyhan karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Özge Yağız yeni dizisi Sol Yanım ile yine ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hayranlarının yakın markaja aldığı güzel oyuncu ve eski dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı nişanlısı Gökberk Demirci'den sürpriz bir kare geldi.

Özge Yağız'ın Instagram hesabından paylaştığı o fotoğraf karesi işte karşınızda...

Ünlü çiftin bu güzel birlikteliğini yansıtan kareler aslında bununla da sınırlı değil. Gökberk Demirci'nin şimdilerde Star TV ekranlarında yer alan Sol Yanım dizisinde Serra karakterine hayat veren sevgilisi Özge Yağız'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi de çok konuşulmuştu.