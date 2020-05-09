Kanal 7 ekranının sevilen, başrollerini Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin paylaştığı Yemin dizisi geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada “Özge Yağız’ın önümüzdeki sezon “YEMİN” dizisinde olmayacağı haberleri doğrudur.' ifadelerine yer verildi. Bu haberin ardından Özge Yağız hakkında araştırmalar da hız kazandı. Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? Özge Yağız nerelidir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

ÖZGE YAĞIZ’IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:



2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)