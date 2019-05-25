Özge Ulusoy kaç yaşında?

Özge Ulusoy, bir süredir birlikte olduğu konuşulan Faruk Çolakoğlu’yla ilk kez objektiflere yansıdı. Vatandaşlar haberin ardından Özge Uluoy ve Faruk Çolakoğlu'nun kim olduğunu araştırmaya başladılar.

ÖZGE ULUSOY KİMDİR?

İzmirli bir ailenin en küçük çocuğu olan Özge Ulusoy, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü sınavlarını kazanarak ortaokul-lise hayatına orada devam etti. Üniversitenin ilk iki yılını da aynı okulda okuyarak üçüncü sınıfta yatay geçişle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçti. Orada da bir yıl eğitim aldıktan sonra son senesinde sınıf atlayarak Klasik Bale Bölümü'nden mezun oldu.