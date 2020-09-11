Özge Ulusoy'un eski halini görünce şok olacaksınız!

2003'de katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında ikinci olan model ve sunucu Özge Ulusoy'un yıllar önce oynadığı 'Dilek Ağacı'filmindeki görüntüler yeniden gündeme geldi. Özge Ulusoy'un eski halini gören herkes şoke oldu. Ulusoy, yıllar içinde değişimiyle sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte Özge Ulusoy'un eski hali...

Kanal 7'de 2008 yılında yayınlanan 'Dilek Ağacı' adlı filmde koyu makyajıyla 'şeytan' rolünü canlandıran Ulusoy'un bu halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Ulusoy ise o fotoğrafa dair açıklama yapmasa da, estetik iddiaları hakkında şunları söylemişti:

"İyi yaş alıyorum demek ki dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum. Eğer ameliyat olmam gerekirse de olurum.'