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  3. Özge Ulusoy terk mi edildi? Jet açıklama

Özge Ulusoy terk mi edildi? Jet açıklama

Özge Ulusoy terk mi edildi" Jet açıklama

Faruk Çolakoğlu'yla bir süredir aşk yaşayan Özge Ulusoy'un terk edildiği iddia edildi. Ulusoy cephesinden iddialara jet yanıt verdi.

Ünlü sunucu Özge Ulusoy, yaklaşık 1 yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu'yla bir dargın bir barışık aşk yaşıyordu. Ancak Çolakoğlu'nun Ulusoy'u terk ettiği iddia edildi. İş insanının sosyal medyadan aşkını takipten çıkarması ise iddiaların yayılmasına neden oldu.

JET YANIT

Haberlerin ardından jet hızıyla bir açıklama yayınlayan Özge Ulusoy, iddiaları yalanladı ve şöyle konuştu:


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