ATV'de her çarşamba yayınlanan dizi Kuruluş Osman'ın reyting rekorları kırıyor. Dizide Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer izleyenler tarafından tam not alıyor. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimine devam eden Özge Törer, ilk oyunculuk deneyimine ise bu dizi ile başladı. Peki, Özge Törer kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer nereli?

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer, Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla birçok kesimin beğenisini kazanmayı başardı. Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren Törer oyunculuk kariyerine Kuruluş Osman dizisi ile başladı. Genç oyuncu hem yaşının küçük olması hem de oyunculuk kariyerinde yeni olması sebebiyle çok fazla dizide yer almadı.

Oyunculuk kariyeri Atv'deki 'Kuruluş: Osman (2019) dizisiyle başladı. Dizinin seçmelerine giden Törer, burada yapımcı Mustafa Bozdağ'ın beğenisi sayesinde Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit'in rol arkadaşı olarak diziye dahil oldu.

Sosyal medyayı çok fazla aktif olarak kullanmayan Özge Törer, halk tarafından yeni yeni tanınmaya başladı fakat şimdiden çok sevilen oyuncular arasına girdi.

Koç burcu olan genç oyuncu ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Özge Törer’in Instagram hesabı bulunmuyor.

Özge Törer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Bala Hatun) (TV Dizisi)