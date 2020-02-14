Özge Özpirinçci Kuruluş Osman dizisine mi katılacak? O ziyaret heyecanlandırdı!

Çağan Irmak'ın Ay Yapım imzalı Netflix projesinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 8 bölümden oluşacak aşk dizisini usta kalem Ece Yörenç yazıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Proje için ilk anlaşılan isim başrolünü oynadığı "Kadın" dizisi geçen günlerde final yapan Özge Özpirinçci oldu. Güzel oyuncunun mart ayında çekimlerine başlanacak olan dizide Birkan Sokullu'yla beraber kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ, KURULUŞ OSMAN'A MI KATILACAK?

Öte yandan Özge Özpirinçci çarşamba günü "Kuruluş Osman"ın Riva'daki setine gitti. Bu durum "Acaba ünlü oyuncu dizinin kadrosuna mı katılıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak yapımcı Mehmet Bozdağ'ın ileriye dönük projeler için Özge Özpirinçci ile tanışma toplantısı yaptığı, bu sırada da oyuncuya setin gezdirildiği ortaya çıktı.