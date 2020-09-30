Özge Özpirinçci Kadın dizisinden sonra yeniden ekranda!

Kadın dizisinde çok başarılı performans sergileyen, geniş kitlelerin hayranlığını kazanan Özge Özpirinçci, bir süredir dizi projelerinde yer gözükmüyordu. Kadın dizisinden sonra Özge Özpirinçci yeniden ekranda boy gösterecek.

Özge Özpirinçci’nin hayranları bir bölümlük de olsa ünlü oyuncuyu yakında Star TV ekranında görecek. Birçok ünlü ismin konuk olduğu Menajerimi Ara dizisinin 8. bölümünde konuk oyuncu Özge Özpirinçci olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre dizinin 7. bölümünde ise Ahmet Rıfat Şungar olacak.