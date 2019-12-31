Özge Özpirinçci kaç yaşında? O Ses Türkiye konuğu Özge Özpirinçci kimdir, nereli?

Özge Özpirinçci kaç yaşında? sorusu O Ses Türkiye izleyicileri tarafından aratılmaya başladı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci 31 Aralık Salı akşamı yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konuğu oldu. Söylediği şarkıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Özpirinçci jürinin de beğenisini kazandı. Peki, O Ses Türkiye konuğu Özge Özpirinçci kimdir, nereli? İşte hayatı…

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğretimini İstanbul’da tamamlayan Özpirinçci, lise eğitimi için Öğrenci Değişim Programı ile ABD’ye gitti. Sabancı Üniversitesi’ni Yönetim Bilimleri okuyan Özpirinçci, 2008 yılında mezun oldu.

2007–2008 yılları arasında, Cesaretin Var Mı Aşka adlı T.V. dizisinde Ebru karakterini canlandıran genç oyuncu, Eti Browni, Cornetto ve Coca-Cola gibi tanınmış firmaların reklamlarında rol aldı.

2008–2009 yılları arasında Kanal D’nin fenomen dizisi Kavak Yelleri’nde kanser hastası olan Ada adlı karakteri canlandırdı.

2008 yılı itibariyle Show TV’de yayınlanan Melekler Korusun isimli dizide Hümeyra ve Alper Saldıran ile birlikte ilk başrolünü oynadı.

Sonrasında pek çok başarılı yapımda yer alan Özpirinççi, Mete Sözer’in yazdığı ve yönettiği 14 dakikalık ‘Kayıp’ isimli kısa filmde Eşref Kolçak ile birlikte oynadı. Uluslararası festivallerde gösterilen film, Meksika, İtalya, Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkelerden toplamda 24 ödül aldı. Özge Özpirinççi buradaki rolüyle En İyi Oyuncu ödülü de aldı.

2015 yılında ‘Aşk Yeniden’ isimli dizide başrolü Buğra Gülsoy ve Didem Soydan ile paylaştı. Yine aynı yıl Azra Kohen’in ‘Fi Çi Pİ’ isimli dizide Serenay Sarıkay, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi ile birlikte rol aldı.

Özge Özpirinççi, senaryosunu Hande Altaylı’nın yazdığı 2017 yılında yayın hayatına başlayan ‘Kadın’ isimli dizide başrolü Caner Cindoruk ile paylaşmaya devam ediyor.

Özge Özpirinççi, 12 Nisan 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nişanlanmış ancak 2013 yılında ayrılmışlardır.