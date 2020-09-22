Özge Özpirinçci imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile bir süredir aşk yaşayan Özge Özpirinçci, saçlarını kestirdi.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Özpirinçci, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"YILLARDIR BEKLEDİĞİM DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİ"

Özge Özpirinçci, çok sayıda beğeni alan paylaşımına, "Canım İbrahim, yıllardır beklediğim değişimi gerçekleştirdi. Çok mutluyum! Ellerine sağlık canım İbrahim" notunu düştü. Takipçileri 34 yaşındaki oyuncuyu, yakın dostu Selin Şekerci'ye benzetti.