Özge Özberk Bir Annenin Günahı dizisiyle ekranlara geri dönüyor. En son Fox TV’de yayınlanan Kalbimdeki Deniz isimli diziyle ekranlarda olan

Özge Özberk yine bir dram dizisi ile seyircisiyle buluşacak. Özge Özberk ile birlikte dizide rol alan isimler de dikkat çekiyor. Genç ve başarılı isimlerin yanı sıra usta isimler de yer alıyor. Projenin bir başka sürprizi ise Nefise Karatay.

Uzun yıllar TV’de sunuculuk yapan Karatay, sinema ve dizilerde de rol almaktaydı. Ancak 2015 yılından beri dizilerde bulunmadı. Oyuncu 2012 yılında evlenmiş ve Maya isimli bir kızı olmuştu.

Limon Film tarafından çekilen dizinin kanalı da belli oldu. Bir Annenin Günahı dizisi Kanal D’de yayınlanacak. Mehmet Aslantuğ’un da projede yer alacağı gündeme gelmişti ancak Gazeteci Birsen Altuntaş’ın diziyle ilgili twitter hesabından verdiği bilgide Musa Uzunlar ile anlaşıldığı duyurdu.

Bir Annenin Günahı dizisinin kadrosu ise şöyşe; Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Pamir Pekin, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Onuryay Evrentan, Ayça İnci, Alihan Türkdemir ve Nefise Karatay.

Uyarlama bir dizi olacak olan Bir Annenin Günahı’nın senaryosunu usta senarist Ahmet Yurdakul yazarken, yönetmenliğini ise Filiz Pakman yapıyor.