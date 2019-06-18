Özge Kaya nereli, kaç yaşında? Kimse Bilmez Sevda kimdir?

Özge Kaya nereli, kaç yaşında? sorusu Kimse Bilmez dizisi sevenleri tarafından aratılıyor. ATV’de yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Sevda karakterini canlandıran Özge Kaya’nın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Kimse Bilmez dizisinde zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel bir kadını canlandıran Özge Kaya 1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuavrı’nda devam eden güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Adı Efsane dizisinde yaşamıştır.

ÖZGE KAYA KİMİDİR?

Özgü Kaya 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Uşak Eşmeli dir. 1,63 boyunda ve 53 kg ağırlığındaki oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir. 22 yaşında olan güzel oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı geçtiğimiz sezon yayınlanan Adı Efsane dizisinde yaşamıştır. Bu dizide Sibel karakterine hayat veren genç oyuncu, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam etmektedir. Güzel oyuncu, son olarak TRT 1'de yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ KONUSU

Bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda, kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenir. Kardeşini kurtarmak için bulduğu çözüm hayatının en büyük düğümü olur ve kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya ve adamları peşine düşer. Sevda kaçar, Ali Hüroğlu'nun evine sığınır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Sevda o gece Ali'nin evine girmekle hem kendisinin hem de Ali'nin hayatını değiştirir. Uygar'ın, Sevda'yı bırakmaya hiç niyeti yoktur. Ali'nin geçmişiyle ilgili kapanmamış bir hesabı, Ali ve Sevda'nın kavuşmasını imkansız hale getirir.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve usta oyuncu Ahmet Mekin gibi isimler yer alıyor.