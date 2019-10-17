Özge Gürel'den kıskançlık açıklaması! 'Serkan ile aramızda...'

Şimdilerde bir giyim markasının reklam yüzü olan Özge Gürel, “Serkan ile aramıza kıskançlık gibi duyguları sokmuyoruz. Bu konuda kontrolü elden bırakmıyoruz. Serkan bana her zaman güven veriyor” dedi.

'BARIŞ İSTİYORSAN SAVAŞA HAZIR OL'

Ayrıca Gürel, “Latince bir söz var; ‘Barış istiyorsan, savaşa hazır ol.’ Aşırı seviyorum. Bu söz, tüm zorlukların çıkış noktası” şeklinde konuştu.