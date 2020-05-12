Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun tatlı atışması olay oldu!
Uzun bir süredir aşk yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, mutlu ilişkileriyle dikkat çekiyor. Son olarak çiftin Twitter'da yaşadığı atışma görenleri gülümsetti.
Oyuncu Özge Gürel, Serkan Çayoğlu'na şöyle yazdı: "Sevgilim kaçamazsın bırak o telefonu. İçinde uçan süpürge, ejderha, canavar olan her şeyi izleyeceğiz. Salonda bekliyorum öptüm."
YANITI GÜLÜMSETTİ
Yakışıklı oyuncu da aşkına verdiği yanıtla güldürdü: "Aşkım çok etkileniyorsun... Sonra 'niye benim süpürgem yok, niye delorean yok, kediler keşke ejderhaya dönüşse' diyorsun. Yoksa Harry Potter tüm seri güzel fikir." Ünlü çiftin bu mesajları, hayranlarını da eğlendirdi.