Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun tatlı atışması olay oldu!

Oyuncu Özge Gürel, Serkan Çayoğlu'na şöyle yazdı: "Sevgilim kaçamazsın bırak o telefonu. İçinde uçan süpürge, ejderha, canavar olan her şeyi izleyeceğiz. Salonda bekliyorum öptüm."

YANITI GÜLÜMSETTİ

Yakışıklı oyuncu da aşkına verdiği yanıtla güldürdü: "Aşkım çok etkileniyorsun... Sonra 'niye benim süpürgem yok, niye delorean yok, kediler keşke ejderhaya dönüşse' diyorsun. Yoksa Harry Potter tüm seri güzel fikir." Ünlü çiftin bu mesajları, hayranlarını da eğlendirdi.