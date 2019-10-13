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  3. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yolunda ilk adım!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yolunda ilk adım!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yolunda ilk adım!

Uzun zamandır aşk yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, ailelerinin tanıştığını açıkladı.

Beyazperdede “Annem” filmi ile adından söz ettiren oyuncu Özge Gürel, meslektaş sevgilisi Serkan Çayoğlu ile önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan çift, evlilikle ilgili sorular üzerine hayranlarını sevindiren bir açıklamada bulundu.

'AİLELERİMİZ TANIŞTI'

“Kiraz Mevsimi” dizisinde başlayan aşklarını nikah masasına taşıyıp taşımayacakları merak edilen çiftten Özge Gürel, “Arkadaşlar ailelerimiz zaten tanıştı, şu anda iyiyiz. Böyle bir karar alırsak, ilk size açıklarım” dedi. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun ailelerinin tanışması akıllara "Evleniyorlar mı?" sorusunu getirdi.

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