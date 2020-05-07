Özge Gürel ve Can Yaman'ın Bay Yanlış dizisinin sete çıkış tarihi belli oldu!

Can Yaman ve Özge Gürel'i buluşturacak olan dizi ekibi sete çıkmak için gün sayıyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir gelişme olmazsa ekip 28 Mayıs'ta sete çıkacak.

Aslı ve Banu Zengin'in yazdığı Deniz Yorulmazer'in ise yöneteceği dizinin ayın 21'inde ise afiş çekimi yapılacak. Dizinin 3. bölümü ise Bodrum ve Köyceğiz bölgesinde çekilecek.