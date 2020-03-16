Özge Gürel, 'Bay Yanlış' dizisindeki partneri Can Yaman'a destek çıktı!
Oyuncu Özge Gürel, Bay Yanlış isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizideki partneri Can Yaman'la ilgili sorulara yanıt veren Gürel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla linç edilen partnerine sahip çıktı.
Gürel, gazetecilerin yeni dizisiyle ilgili sorularına, “İkimize de hayırlısı olsun” yanıtını verdi. Ayrıca Gürel, Can Yaman'ın, “Başrol oyuncularının libidosu yüksek olmalı” sözünden sonra eleştirilerin hedefi olmasıyla ilgili, “İnsanların bir cümleyle linç edilmesi benim tarzım değil, doğru da değil. Böyle şeyleri sevmiyorum” dedi.