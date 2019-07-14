Özge Borak'tan Ata Demirer itirafı! 'Sözümün arkasındayım'

Özge Borak ikinci evliliğini 'Eyvah Eyvah' filminde oynarken yakınlaştığı Ata Demirer ile 2012'de yapmıştı. Ama mutlulukları 2 yıl sürmüştü.

Özge Borak, bir televizyon programına verdiği röportajda, ''Evliyken 'Ata benim miladımdır' demiştim, sözümün arkasındayım'' ifadelerinde bulundu.

Evlenmeyi düşünmediğini belirten Borak: ''Artık evlenmeyi düşünmüyorum. Çünkü iki kez denedim olmadı. Ama çocuk sahibi olmak isterdim'' dedi.