Özge Borak'tan Ata Demirer itirafı! 'Sözümün arkasındayım'
Ünlü oyuncu Özge Borak, verdiği bir röportajda eski eşi Ata Demirer hakkında konuştu. Borak, 'Evliyken 'Ata benim miladımdır' demiştim, sözümün arkasındayım' ifadelerinde bulundu.
Özge Borak ikinci evliliğini 'Eyvah Eyvah' filminde oynarken yakınlaştığı Ata Demirer ile 2012'de yapmıştı. Ama mutlulukları 2 yıl sürmüştü.
Özge Borak, bir televizyon programına verdiği röportajda, ''Evliyken 'Ata benim miladımdır' demiştim, sözümün arkasındayım'' ifadelerinde bulundu.
Evlenmeyi düşünmediğini belirten Borak: ''Artık evlenmeyi düşünmüyorum. Çünkü iki kez denedim olmadı. Ama çocuk sahibi olmak isterdim'' dedi.