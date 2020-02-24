Özer Sezer Susesi oğlunun düğününde hayatını kaybetti! Özer Sezer Susesi kimdir, kaç yaşındaydı?

Özer Sezer Susesi oğlunun düğününde yaşamını yitirdi. Özer Sezer Susesi kimdir, kaç yaşındaydı? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Önceki gece İstanbul'da bir otelde oğlu Anıl Susesi'nin Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren Özer Sezer Susesi düğünden kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İş insanı Özer Sezer Susesi'nin oğlunun düğününden hemen sonra hayata veda etmesi ailesini yasa boğdu.

CENAZE TÖRENİ EDİRNE'DE...

Özer Sezer Susesi için bugün sabah 09.30'da ilk olarak İstanbul Florya Camii'nde helallik alınacak, cenaze ardından Edirne’ye getirilecek. Özer Sezer Susesi için Eski Camii’de öğle namazında cenaze töreni düzenlenecek. Susesi, cenaze töreninden sonra Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÖZER SEZER SUSESİ KİMDİR?

Özer Sezer Susesi, Ünlü Pereja kolonyalarını üreten Pereja İleri Kimya Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Pereja İleri Kimya Sanayi AŞ kolonya, parfüm, vücut spreyi, oda ve kumaş spreyi gibi kokulu ürünlerin yanı sıra sabun, şampuan, vücut losyonu kişisel bakım ve kozmetik ürünleri üretimi yapıyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin ilk limon kolonyası markasına adını veren şirketin Türkiye'de Sandy markası ile ilk sıvı sabunu ürettiği de belirtiliyor. Pereja kendi markalarının dışında Chakra, Beymen, LCW, English Home, Bella Maison, Mavi Jeans, Defacto, BiM, ŞOK, A101 gibi pek çok ulusal ve uluslararası markanın ürünlerini de geliştiriyor veya üretiyor.