Özer Kızıltan kimdir, kaç yaşındaydı? Özer Kızıltan ne kanseriydi?
Özer Kızıltan kimdir, kaç yaşındaydı? Özer Kızıltan ne kanseriydi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türk sinemasının son dönemde öne çıkan yönetmenlerinden Özer Kızıltan hayata gözlerini kapadı. Bir süredir kanser tedavisi gören Kızıltan 57 yaşındaydı. Özer Kızıltan hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
2006 tarihli Takva filmiyle tanınan yönetmen Özer Kızıltan, dün 57 yaşında hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Özer Kızıltan kimdir, kaç yaşındaydı? Özer Kızıltan ne kanseriydi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Özer Kızıltan hayata gözlerini kapadı. Bir süredir kanser tedavisi gören Kızıltan 57 yaşındaydı. Özer Kızıltan hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..
ÖZER KIZILTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Kızıltan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. 17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da doğan Özer Kızıltan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Mimar Sinan Üniversitesi’nde sinema ve televizyon bölümünde okumak için bıraktı.
2006 yılında Altın Portakal Film Festivali’nden dokuz ödülle dönen ve Toronto Film Festivali Swarovsky Kültürel Yenilik Özel Jüri Ödülü alan “Takva”, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmiydi.
Kızıltan, Erkan Can’ın başrolünde olduğu İslami tarikatlara odaklanan “Takva”nın yanı sıra “Beni Unutma”, “Aşkın 5 Hali” ve “Mahrumlar” filmlerini yönetmişti. Kızıltan ayrıca aralarında “Gülbeyaz”, “Kurşun Yarası” ve “Yaralı Yürek”in olduğu dizilerin de yönetmenliğini üstlenmişti.
SİNEMA FİLMİ
2016 Mahrumlar
2016 Aşkın 5 Hali
2011 Beni Unutma
2006 Takva
TV FİLMİ
2017 Elimiz Mahkum
2016 Adam ve Çocuk
2016 Kayıp İnci
TV DİZİSİ
2015 Şehrin Melekleri
2014 Hayat Yokuşu
2011 Küçük Hanımefendi
2008 Karamel
2007 Yaralı Yürek
2007 Sessiz Fırtına
2006 Yalancı Yarim
2005 Yanık Koza
2003 Kurşun Yarası
2002 Gülbeyaz