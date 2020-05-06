2006 tarihli Takva filmiyle tanınan yönetmen Özer Kızıltan, dün 57 yaşında hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Özer Kızıltan kimdir, kaç yaşındaydı? Özer Kızıltan ne kanseriydi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Özer Kızıltan hayata gözlerini kapadı. Bir süredir kanser tedavisi gören Kızıltan 57 yaşındaydı. Özer Kızıltan hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

ÖZER KIZILTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?



Kızıltan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. 17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da doğan Özer Kızıltan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Mimar Sinan Üniversitesi’nde sinema ve televizyon bölümünde okumak için bıraktı.

2006 yılında Altın Portakal Film Festivali’nden dokuz ödülle dönen ve Toronto Film Festivali Swarovsky Kültürel Yenilik Özel Jüri Ödülü alan “Takva”, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmiydi.

Kızıltan, Erkan Can’ın başrolünde olduğu İslami tarikatlara odaklanan “Takva”nın yanı sıra “Beni Unutma”, “Aşkın 5 Hali” ve “Mahrumlar” filmlerini yönetmişti. Kızıltan ayrıca aralarında “Gülbeyaz”, “Kurşun Yarası” ve “Yaralı Yürek”in olduğu dizilerin de yönetmenliğini üstlenmişti.

SİNEMA FİLMİ

2016 Mahrumlar

2016 Aşkın 5 Hali

2011 Beni Unutma

2006 Takva

TV FİLMİ

2017 Elimiz Mahkum

2016 Adam ve Çocuk

2016 Kayıp İnci

TV DİZİSİ

2015 Şehrin Melekleri

2014 Hayat Yokuşu

2011 Küçük Hanımefendi

2008 Karamel

2007 Yaralı Yürek

2007 Sessiz Fırtına

2006 Yalancı Yarim

2005 Yanık Koza

2003 Kurşun Yarası

2002 Gülbeyaz