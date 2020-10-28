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  • Özel mesajları ifşa olan Cem Özer eşi Pınar Dura'yla el ele mutluluk pozları verdi
28 Ekim 2020 Çarşamba 16:07 | Son Güncelleme:

Özel mesajları ifşa olan Cem Özer eşi Pınar Dura'yla el ele mutluluk pozları verdi

Özel mesajları ifşa olan Cem Özer eşi Pınar Dura'yla el ele mutluluk pozları verdi

Geçtiğimiz günlerde özel fotoğrafları ve mesajları ifşa olan oyuncu Cem Özer, eşiyle birlikte önceki gün objektiflere takıldı. Alışveriş merkezinde görüntülenen ikilinin el ele pozlar vermesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı ifşa olayı ile bir anda gündeme bomba gibi düşen Cem Özer, yaşanan olay sonrasında ilk kez eşi Pınar Dura ve oğlu Osman Nejat ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

AİLECE MUTLULUK POZU VERDİLER

Yaşadıkları o zor günleri geride bırakan çift, el ele mağazaları dolaştı. İkiliye Cem Özer'in, Nurgül Yeşilçay ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat da eşlik etti. Ailesiyle birlikte alışveriş yapan Cem Özer, soruları yanıtsız bırakırken, neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çekti.

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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