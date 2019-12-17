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  3. Özcan Deniz'le ilgili iddiaların ardından Aslı Enver ile Meryem Uzerli ipleri kopardı!

Özcan Deniz'le ilgili iddiaların ardından Aslı Enver ile Meryem Uzerli ipleri kopardı!

Özcan Deniz'le ilgili iddiaların ardından Aslı Enver ile Meryem Uzerli ipleri kopardı!

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğinin bitiş sebebi olarak gösterilen Meryem Uzerli ile Aslı Enver cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Enver, bir dönem dost olduğu Meryem Uzerli’yi takipten çıkarttı.

Sosyal medyada önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncu Aslı Enver, 2017'de 'Öteki Taraf' filminde başrolü paylaştığı Meryem Uzerli'yi Instagram'da takipten çıkardı. Enver'in bu sürpriz hamlesinin zamanlaması ise pek manidardı. Öyle ki Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la evliliğinin bitmesine sanatçının Aslı Enver ile Meryem Uzerli hayranlığının neden olduğu iddia edilmişti.

Deniz'in eski rol arkadaşlarına hayran olduğu ve kendisinden 20 yaş küçük eşinin iki güzeli kıskandığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Bu iddianın yankısı sürerken Aslı Enver'in Meryem Uzerli'yi takipten çıkarması kafa karıştırdı. Bu arada Enver'in Özcan Deniz'i takibi sürdürmesi de gözden kaçmadı.


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