Özcan Deniz'in yeni dizisi Kral'da büyük kriz! Her şey sil baştan yazılacak

Özcan Deniz'in Atv ile el sıkıştığı yeni projesi Kral'ın bu ay sonu sete çıkması bekleniyordu. Recai Karagöz'ün yöneteceği dizi için Burak Deniz, Pınar Deniz, Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya ile anlaşılmıştı.

KRİZ ÇIKTI!

Atv daha önce Kim Milyoner Olmak İster'i de sunması için görüştüğü Özcan Deniz'in de dizide oynamasını istedi. Özcan Deniz başrol Kadir karakterinin abisi Fikret rolünü oynamaya karar verdi. Dizi için dekorlar hazırlandı. Ancak 1970'li yıllarda Ağrı'dan çıkıp İstanbul'a gelen Kadir'in bir halk kahramanına dönüşme hikayesini anlatan diziyle ilgili büyük bir kriz yaşandı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı senaristler Ozan Aksungur ve Eylem Canpolat'la yola çıkıp daha sonra senaryoyu kendisi yazmaya başlayan Özcan Deniz kanaldan onay alamadı. Atv hikâyenin 70'li yıllarda değil günümüzde geçmesini istedi.

Bu durum üzerine Deniz dayısının hikayesinden yola çıkarak hayata geçirmeyi planladığı dizinin hikâyesini yeniden kurmaya başladı. Yaşanan son gelişme dizinin oyuncu kadrosunda da değişiklik yapılması sonucunu doğurdu. Kral'da hangi oyuncularının değişeceği merak konusu oldu.