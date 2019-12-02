Özcan Deniz'in yeni dizisi belli oldu! İstanbullu Gelin'den sonra bakın hangi projeyle dönüyor

Üç yıl boyunca “İstanbullu Gelin” dizisinde başrol oynayan Özcan Deniz, bu sezon kendi projesini yapmak için kolları sıvadı. Şimdiye kadar “Ya Sonra”, “Evim Sensin”, “Su ve Ateş”, “Sevimli Tehlikeli” ve “Öteki Taraf” gibi büyük ilgi gören filmlere imza atan Deniz, bu kez dayısının hikâyesini ekrana taşımaya hazırlanıyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre uzun süredir "Kral" adlı dizinin senaryosu üzerinde çalışan Deniz, atv ile el sıkıştı. Özcan Deniz, başrol için de ince eleyip sık dokudu ve son olarak “Bizim Hikâye” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Burak Deniz ile prensipte anlaştı.

Tarafların imza konusunda ise son noktaya geldiği öğrenildi. Şubat ayına yetiştirilmesi planlanan dizide atv’den gelen istek üzerine Özcan Deniz’in de rol alacağı konuşuluyor. Bir kabadayı hikâyesini beyazcama taşıyacak olan dizinin yönetmeni ve başrol kadın yıldızı ise henüz netleşmedi.