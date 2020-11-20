Özcan Deniz'in Seni Çok Bekledim dışında bir dizisi daha var!

Özcan Deniz’in Dnz Film isimli bir şirketi bulunmakta. Yeni dizisinde de hem başrolde yer alırken hem de yapımcılığında da ortaklığı var oyuncunun. Bu arada Özcan Deniz’in bir dijital dizi projesi olduğu ortaya çıktı.

Senkron isimli bir dizi projesi üzerinde çalıştığı gündeme geldi. Özcan Deniz’in bu yeni projesinin yeni yılda yayın hayatına başlayacak olan Gain’de yayınlanacağını da Gazeteci Birsen Altuntaş, twitter hesabından duyurdu.

Özcan Deniz, ekranlara en son İstanbullu Gelin dizisi ile birlikte gelmişti. Oyuncunun son dönemde özel hayatında da çalkantılar yaşıyor. Ayrıldığı eşi Feyza Altun’un, oğullarının velayetini almak için dava açtığı gündeme gelmişti.

Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’de tutkulu bir aşk hikayesi ekrana gelecek.

Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.