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  3. Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 1 yaşında

Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 1 yaşında

Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 1 yaşında

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ve Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey 1 yaşına bastı.

Geçtiğimiz sene 30 Nisan'da dünyaya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin oğlu Kuzey için aile içinde bir organizasyonla doğum günü partisi yapıldı.

"AŞKLARIM BENİM"

Çift, 1 yaşına giren oğulları Kuzey'in doğum gününü kutladı. Özcan Deniz, doğum gününden kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aşklarım benim. Doğum günü hazırlığı ciddi iştir. Mutlu yaşlar canım oğlum" notunu düştü.

 

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