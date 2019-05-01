Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 1 yaşında

Geçtiğimiz sene 30 Nisan'da dünyaya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin oğlu Kuzey için aile içinde bir organizasyonla doğum günü partisi yapıldı.

"AŞKLARIM BENİM"

Çift, 1 yaşına giren oğulları Kuzey'in doğum gününü kutladı. Özcan Deniz, doğum gününden kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aşklarım benim. Doğum günü hazırlığı ciddi iştir. Mutlu yaşlar canım oğlum" notunu düştü.