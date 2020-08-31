Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan hamile mi? O kareler kafa karıştırdı!

Şarkıcı Özcan Deniz'in 1,5 yıl evli kaldıktan sonra Haziran 2019'da boşandığı Feyza Aktan, leopar desenli mini elbisesiyle bir paylaşım yaptı. Aktan'ın bu pozunda karnındaki şişlik dikkat çekti. Hamile olduğunu iddia edenlerde mesaj yağdı. Aktan hiçbirini silmedi cevap da vermedi.

"KUZEY'E KARDEŞ DÜŞÜNÜYORUZ" DEMİŞTİ...

İki yaşında Kuzey adında bir oğlu olan çiftten Özcan Deniz ise geçen kış, "Kuzey'e kardeş düşünüyoruz" demişti. Feyza Aktan'ın geçtiğimiz günlerde ise Özcan Deniz'e, "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi.