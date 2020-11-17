Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan 'gasp' iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. 15 ay evli kalan çift anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Özcan Deniz'in eski eşinin oturdukları evden çıkması için ihtarname çektiği iddia edildi. Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Feyza Aktan, 'çocuğumun olumsuz bir etkilenme yaşamaması için hep sustum' açıklamasını yaptı.

'ÖNÜME KONULAN BOŞANMA PROTOKOLÜ İMZALADIM'

Çıkan haberlerin ardından Feyza Aktan sessizliğini bozdu. Aktan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gasp... mağdurun mal varlığına "cebir" veya "tehdit" kullanarak gerçekleştirilen eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak; önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır. Sadece ortak çocuğumuzla birlikte yaşamımı idame ettirebilmek için lehime, cüzi bir nafaka ve sadece kullanım amaçlı bir ev ve araç takdir edilmiştir.

Boşanmadan sonra aleyhime yapılan, iddialar artarak devam etse de, çocuğumun olumsuz bir etkilenme yaşamaması için hep sustum.. Ancak iftiraların artık çekilmez bir hal alması ve üstelik medyaya da yansıtılması karşısında bu açıklamayı yapma zorunluluğu gelişmiştir. Bilinçli olarak ve belirli bir amaç doğrultusunda aleyhime gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilecek haksız eylemlere karşı, ilgililer hakkında artık yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna bildiririm."

15 aylık evliliklerini 2019 Haziran’da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda yine gündeme gelmişti. Aktan, oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver’ diye rest çekmişti.